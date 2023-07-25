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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC потратит $2,9 млрд на строительство предприятия по упаковке чипов на севере Тайваня
Этому наверняка обрадуется NVIDIA и её клиенты.

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По информации Reuters, компания TSMC заявила на этой неделе о намерениях потратить $2,9 млрд на строительство на севере Тайваня нового предприятия по тестированию и упаковке чипов с использованием передовых методов. Предполагается, что дополнительные мощности позволят TSMC быстрее удовлетворять заказы клиентов в сегменте компонентов для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: IBM

Как уточняют местные власти, новое предприятие на севере острова сможет создать до 1500 рабочих мест. На прошлой неделе руководство TSMC признало наличие проблем с выполнением заказов по упаковке сложных компонентов в срок и в достаточном для клиентов количестве, но обещало устранить узкие места до конца следующего года. По всей видимости, строительство нового предприятия на Тайване как раз призвано служить достижению этой цели. К указанному сроку мощности TSMC по упаковке чипов с использованием продвинутой компоновки CoWoS должны удвоиться.

#полупроводники #tsmc #тайвань #инвестиции
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