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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Германии предоставят TSMC до 5 млрд евро субсидий на строительство предприятия
Эта сумма покроет до половины затрат компании.

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На квартальном отчётном мероприятии руководство TSMC призналось, что этот тайваньский контрактный производитель чипов склоняется к идее строительства предприятия на территории Германии, которое смогло бы обслуживать потребности местных автопроизводителей. Как сообщает Bloomberg, власти Германии готовы выделить TSMC до 5 млрд евро на строительство данного предприятия, а общий бюджет проекта будет в два раза больше.

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Источник изображения: Bloomberg

Другими словами, субсидии покроют до половины затрат TSMC на строительство предприятия, и это довольно выгодные условия. Для сравнения, более крупный проект Intel по строительству двух предприятий в Магдебурге предусматривает субсидирование властями Германии лишь трети всех расходов компании, которые достигнут 30 млрд евро. Компания Infineon при строительстве своего нового предприятия в родной для себя стране сможет претендовать лишь на 1 млрд евро субсидий, составляющий примерно пятую часть всех затрат. Всего же правительство Германии готово до 2027 года выделить 20 млрд евро на субсидирование строительства предприятий полупроводниковой отрасли, но уже очевидно, что основная часть средств достанется зарубежным компаниям. Кстати, деньги будут взяты из специализированного фонда, изначально созданного для нужд перевода экономики страны на рельсы «зелёного производства». В основном бюджете Германии соответствующих сумм на субсидии просто нет.

#полупроводники #tsmc #германия #субсидии
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