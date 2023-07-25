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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
Но услуги компании не обещают быть дешёвыми.

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Глава образованного в прошлом году правительством страны и восемью японскими компаниями консорциума Rapidus в своём интервью Nikkei Asian Review дал понять, что этот контрактный производитель хоть и не гонится за количеством клиентов, предпочитая начать примерно с пяти компаний, но в дальнейшем рассчитывает увеличить его до десяти, а также привлечь к своим услугам кого-то из корпораций Google, Apple, Meta, Amazon и Microsoft.

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Источник изображения: IBM

Если говорить о японских клиентах Rapidus, которые к 2027 году смогут начать получать от неё 2-нм чипы, то руководство компании уверено, что даже десятикратная разница в цене с выпускаемыми сейчас на территории страны 40-нм чипами не отпугнёт заказчиков. Опытное производство 2-нм чипов на предприятии в Хоккайдо Rapidus собирается начать весной 2025 года, а к зиме 2024 года будет начат монтаж оборудования на строящемся первом предприятии. В перспективе по соседству появится и второе предприятие, которое будет заниматься более тонким техпроцессом, а всего планируется возвести до четырёх производственных корпусов.

Надо сказать, что руководство Rapidus при этом несколько оторвано от реальности, когда речь идёт о финансовых вопросах. С одной стороны, компания заявляет о необходимости привлечь до $35 млрд для запуска в Японии производства 2-нм чипов. С другой стороны, руководство указывает на явную инертность инвесторов. Та же Hitachi, например, денег выделить не смогла, но обещала помочь Rapidus производственным оборудованием и технической поддержкой. Закрепляет впечатление о молодой японской компании заявление её генерального директора Ацуёси Коикэ (Atsuyoshi Koike) о том, что прибыль является не целью, а средством её достижения, а свою миссию Rapidus верит в трансформации жизни общества при помощи технологий.

#полупроводники #япония #ibm #rapidus
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