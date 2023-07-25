Аналогичные призывы слышны и на противоположной стороне.

По информации Caixin, на этой неделе в Китае местное министерство торговли провело совещание с участием представителей крупнейших китайских компаний, занимающихся выпуском и поставкой полупроводниковых компонентов. Представители бизнеса призвали китайских чиновников принимать более эффективные меры поддержки полупроводниковой отрасли в сложившейся непростой международной ситуации.

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Источник изображения: Reuters

Санкции США, принятые ещё в октябре прошлого года, негативно влияют на всю цепочку поставок полупроводниковых компонентов в Китае — от проектирования до производства чипов. Участники совещания признали, что фактически экспортные ограничения США нарушают цепочки поставок чипов и оборудования за пределами Китая в самых разных уголках планеты, и дальнейшее обострение противостояния грозит необратимыми неприятностями для всей мировой экономики. Китайские поставщики призвали власти страны стараться снять хотя бы часть противоречий через консультации и переговоры с американскими властями. К диалогу призывают и представители американской полупроводниковой отрасли, и эффективность его реализации главным образом зависит от политической воли властей двух стран.