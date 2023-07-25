Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские поставщики чипов призвали власти КНР вступить в диалог с США по вопросу санкций
Аналогичные призывы слышны и на противоположной стороне.

реклама

По информации Caixin, на этой неделе в Китае местное министерство торговли провело совещание с участием представителей крупнейших китайских компаний, занимающихся выпуском и поставкой полупроводниковых компонентов. Представители бизнеса призвали китайских чиновников принимать более эффективные меры поддержки полупроводниковой отрасли в сложившейся непростой международной ситуации.

реклама

Источник изображения: Reuters

Санкции США, принятые ещё в октябре прошлого года, негативно влияют на всю цепочку поставок полупроводниковых компонентов в Китае — от проектирования до производства чипов. Участники совещания признали, что фактически экспортные ограничения США нарушают цепочки поставок чипов и оборудования за пределами Китая в самых разных уголках планеты, и дальнейшее обострение противостояния грозит необратимыми неприятностями для всей мировой экономики. Китайские поставщики призвали власти страны стараться снять хотя бы часть противоречий через консультации и переговоры с американскими властями. К диалогу призывают и представители американской полупроводниковой отрасли, и эффективность его реализации главным образом зависит от политической воли властей двух стран.

#полупроводники #сша #китай #санкции
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Японским чиновникам не нравится подход США к санкциям против Китая
CATL и Ford Motor не передумали сотрудничать после известий о начале парламентского расследования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
11
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
2
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
11
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
12
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
17
Россия собирается испытать свою «торпеду судного дня» — что это за грозное оружие
10

Сейчас обсуждают

Дмитрий Пешнин
06:09
Покупать видеокарту с 8гб в 2023 - ну это пздц)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Евгений Прохоров
06:08
Щас бы на 7900 в fullhd поиграть))
RX 7900 XT работает до 67% быстрее в играх с новым драйвером Radeon Software Adrenaline Edition
Михаил Авраменко
05:49
И дадут этому квазиобразованию название "Пукраинша".
Экс-разведчик Риттер: Зеленский и Дуда ведут переговоры об объединении Украины и Польши
УдалЁн
05:47
400 килотметров - поправить надо
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
Леонид Муров
05:45
А ты не знаешь про офлайн режин?
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
Виталий Кештов
05:43
Теперь нескем воевать!
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Denis Lykov
05:38
... «четыре тысячи шестидесятая»!? Может, сорок шестьдесят ... ЭмЭсАй АрТиЭкс 🔩
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Евгений Васютин
05:37
серьезно? в онлайн играх появился сингл?
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
Алексей Суворов
05:35
На чем можно сэкономить не потеряв производительность? Наверное на корпусе.. Не? Или она упадет если взять китайский корпус за полторашку? Про видеокарту вообще тут отдельный "оскар" автору.. Такое га...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Леонид Муров
05:24
Да как и обычно. В сингле
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем