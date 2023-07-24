Парламентариям в США не понравился их деловой союз.

На прошлой неделе два представителя профильных парламентских комитетов США, как сообщает Reuters, инициировали расследование в отношении совместного предприятия Ford и CATL в Мичигане, которое после ввода в строй будет призвано обеспечивать потребности американского производителя в тяговых аккумуляторах для электромобилей. Как было отмечено сразу, CATL лишь лицензирует свои технологии, по которым Ford будет выпускать в США аккумуляторы из тех видов сырья, которые сочтёт уместными и доступными.

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Источник изображения: CATL

Парламентарии утверждают, что данная схема сотрудничества якобы позволит CATL наладить выпуск аккумуляторов в США, используя субсидии, покрываемые из средств американских налогоплательщиков. При этом несколько сотен из 2500 сотрудников будущего предприятия будут гражданами Китая, как утверждают американские чиновники, поскольку монтаж и настройку оборудования берёт на себя именно CATL. Кроме того, парламентариям не нравится чрезмерная зависимость Ford от китайских технологий в это не самое простое время.

Американский автогигант попытался оправдаться, что такая схема сотрудничества лучше отвечает национальным интересам США, чем импорт готовых аккумуляторов из Китая или строительство предприятия за пределами страны. На этой неделе CATL уже успела заявить, что начавшееся в США расследование никак не повлияло на решимость компании продолжить сотрудничество с Ford Motor в рамках данного проекта.