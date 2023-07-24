Средства будут предсказуемо направлены на развитие бизнеса.

Как сообщает Reuters, китайский контрактный производитель чипов Hua Hong Semiconductor в минувшее воскресенье заявил о своих намерениях выйти на Шанхайскую фондовую биржу с целью привлечения дополнительных средств на своё развитие. Планируется, что первичное размещение в объёме 407,75 млн акций позволит компании выручить до $2,95 млрд. Для китайского фондового рынка это будет крупнейшим первичным размещением акций с начала текущего года.

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Китайская полупроводниковая промышленность в условиях ужесточающихся санкций нуждается во всё более активном финансировании, и государственных субсидий игрокам местного рынка уже не хватает, поэтому привлечь дополнительные средства считается разумным на местных фондовых площадках. По итогам прошлого года Hua Hong Semiconductor увеличила свою выручку на 52% до рекордных $2,5 млрд. Часть вырученных на IPO средств будет направлена на расширение производственных мощностей предприятия в Уси, обрабатывающего кремниевые пластины типоразмера 300 мм, остальные средства понадобятся для строительства новых предприятий и линий.