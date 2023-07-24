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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
А что вы хотели? Это самый вместительный пикап длиной 5,8 м – для людей и больших грузов.

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Илон Маск (Elon Musk) изначально призывал потенциальных покупателей электрического пикапа Tesla Cybertruck не расстраиваться по поводу однообразия внешности данных машин, определяемой использованием панелей из нержавеющей стали в отделке кузова, которые не поддаются покраске при помощи традиционных технологий. По его словам, покрытие кузовных панелей при помощи цветных плёнок решает проблему индивидуализации. В последнее время на дорогах США стали замечать пикапы, оклеенные камуфляжной плёнкой различных вариантов.

Как отмечает Electrek, в одном из фирменных сервисов Tesla посетителю удалось зафиксировать на фото прототипы Tesla Cybertruck, которые были покрыты плёнкой, имитирующей внешность популярных в США пикапов Ford F-150. Возможно, сам по себе такого рода «пранк» мог бы остаться без внимания профильного издания, если бы не открытый капот Tesla Cybertruck, который попал в кадр.

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Источник изображения: Twitter, Greggertruck

Грубо говоря, расстояние между моторным щитом и передней кромкой капота у этого пикапа не так велико в силу особенностей компоновки, и существенную часть подкапотного пространства при этом занимают вспомогательные узлы и агрегаты. Возможно, у серийных машин они будут прикрыты каким-то фигурным кожухом, но если под капотом Cybertruck и останется место для хранения багажа, то его будет очень мало. Конечно, пикап характеризуется наличием внушительного грузового отсека — Илон Маск обещал, что в кузов влезут длинномеры до 1,8 м, но какую-то мелочь удобнее хранить ближе к водительскому месту, и в этом случае отсек под капотом оказался бы очень практичным. Производство серийных пикапов Cybertruck начнётся до конца этого года, поэтому об организации пространства под капотом можно будет более подробно рассказать в ближайшие месяцы.

#tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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