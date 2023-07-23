Теперь возможный канал поставок решений для EUV-литографии перекрыт.

В некоторых странах неделю принято начинать с воскресенья, а потому нет ничего удивительного в том, что японское издание Nikkei Asian Review сообщило о вступлении в силу новых экспортных ограничений со стороны Японии именно сегодня. Как и планировалось, власти страны расширили перечень оборудования для производства чипов, поставки которого за её пределы потребуют от участников экономической деятельности получения специальных лицензий. Хорошая новость заключается в том, что для 43 стран и территорий установлена упрощённая процедура оформления данных лицензий.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

В список добавлено 23 вида оборудования, которое может использоваться для изготовления достаточно современных полупроводниковых компонентов, причём в него попали и системы для так называемой EUV-литографии. Япония хоть и не является производителем готовых решений в этой сфере, некоторые виды поставляемого из страны оборудования могут быть использованы в связке с иностранными EUV-сканерами.

Считается, что ужесточение японских санкций направлено на противодействие развитию китайской полупроводниковой отрасли, и новый этап ограничительных мер призван синхронизировать соответствующие шаги с США и Нидерландами. В прошлом году японское направление импорта подобного оборудования составляло 30% в китайской внешнеторговой статистике. Некоторые эксперты ожидают, что китайские производители увеличат импорт японского оборудования, которое не попало под санкции, поскольку развивать национальную полупроводниковую промышленность нужно имеющимися средствами.