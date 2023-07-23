И у разработок компании есть свои преимущества по сравнению с NVIDIA.

Во время своего визита в Токио, как сообщает Nikkei Asian Review, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что в следующие три-четыре года спрос на серверные компоненты для ускорения систем искусственного интеллекта будет расти на 50% ежегодно, и к концу периода прогнозирования достигнет ёмкости в $150 млрд.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Конкуренции с NVIDIA руководство AMD в этой сфере не боится. Во-первых, по словам Лизы Су, когда на рынке возникает такой переломный момент в развитии, у компаний появляется возможность предложить рынку самые разные решения и инструменты. Во-вторых, в сфере вычислительных решений, позволяющих ускорить принятие логических выводов системами искусственного интеллекта, продукция AMD просто оказывается эффективнее и производительнее, чем изделия NVIDIA. Последние хороши на этапе обучения систем и моделей, как принято считать в отрасли, но у компонентов AMD есть своя специфика с сильными сторонами, которые рынок тоже вряд ли будет игнорировать.