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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выпуск чипов по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC начнёт только в четвёртом квартале
Но этот период тоже относится ко второму полугодию, так что со сроками всё нормально.

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Законы жанра предполагали, что с квартальной отчётной конференции TSMC должны были остаться какие-то материалы для рассмотрения в выходные, которые даже с учётом возросшей скорости обмена информацией в наше время в середине июля не предполагают большого изобилия тем технической направленности. Несколько слов хотелось бы сказать о текущем состоянии дел с освоением компанией TSMC техпроцессов 3-нм семейства.

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Источник изображения: TSMC

Первое поколение 3-нм техпроцесса в исполнении TSMC уже активно используется в массовом производстве чипов, обеспечивая, по словам представителей компании, самые высокие показатели плотности размещения транзисторов, производительности и энергоэффективности. Уровень выхода годной продукции в этой сфере тоже высок. Спрос на так называемый техпроцесс N3 во втором полугодии вырастет в связи с появлением новых заказов как в сегменте высокопроизводительных вычислений, так и в сегменте смартфонов, как считают представители TSMC.

Второе поколение техпроцесса, именуемое N3E, уже прошло квалификационные тесты и достигло целевых показателей по производительности и уровню брака, в серийное производство оно будет запущено в четвёртом квартале текущего года. Ранее компания TSMC говорила о подобных сроках более размыто, просто упоминая вторую половину 2023 года. Если говорить о техпроцессе N3, то к концу года его доля в выручке TSMC будет измеряться 4-6%, хотя сейчас он вообще в подобной отчётности не фигурирует, хотя формально используется для выпуска продукции Apple с конца прошлого года.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
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