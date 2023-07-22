По меркам Винни-Пуха, такой лёд — неправильный.

Желающим отвлечься от земных проблем читателям, возможно, будет интересно узнать о намерениях корпорации Toyota Motor разработать силовую установку для лунного ровера, которая сможет использовать получаемый в местных условиях водород в качестве топлива. Как поясняет Reuters, данный проект строится на предположении о наличии на поверхности Луны достаточных запасов льда. Япония собирается принять участие в очередной экспедиции Artemis под эгидой NASA, которая подразумевает создание лунной станции и необходимых для перемещения по спутнику нашей планеты транспортных средств.

реклама

Источник изображения: Reuters

Разработку такого ровера с ироничным названием Lunar Cruiser корпорация Toyota ведёт с 2019 года. Доставить его на поверхность Луны участники экспедиции рассчитывают к 2029 году. Ровер сможет перевозить небольшое количество грузов и людей по поверхности Луны. При свете Солнца силовая установка ровера сможет получать водород, используя электроэнергию от солнечных батарей и воду, добываемую изо льда. При нахождении в тёмной зоне источником энергии будет служить запасённый заранее водород, при помощи которого в топливных ячейках будет вырабатываться электроэнергия.

Задача создания такого запаса энергии не столь проста, поскольку ночь на Луне длится почти 14 земных суток, и в идеале роверу должно хватать водорода, чтобы передвигаться и питать бортовые системы почти непрерывно даже без доступа к солнечному свету и в условиях экстремально низких температур. Toyota рассчитывает заключить контракт на разработку лунного ровера к осени следующего года. Транспортное средство, согласно техническому заданию, должно позволять перемещать двух астронавтов по поверхности Луны в течение 42 дней в году и иметь расчётный срок эксплуатации десять лет. По словам специалистов Toyota, ровер сможет прослужить и дольше, если его удастся обеспечить адекватными источниками воды. На первых этапах «топливо» будет доставляться для него с Земли. В конструкции ровера нет систем, позволяющих добывать водород на Луне самостоятельно, поэтому в этом вопросе Toyota будет полагаться на решения потенциальных партнёров.