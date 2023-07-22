Национальную полупроводниковую промышленность поднять с колен без китайских финансов будет нельзя.

Уходящая неделя показала, что «марши справедливости» бывают разными. В понедельник, как напоминает Bloomberg, в Вашингтоне состоялась встреча руководителей Intel, NVIDIA и Qualcomm с американскими чиновниками, её целью первая сторона избрала доведение мысли до руководства страны о губительном влиянии санкций против КНР на отечественную полупроводниковую отрасль. Если Qualcomm зависит от китайского рынка на все 60%, то в случае Intel и NVIDIA этот уровень снижается до 25 и 20% соответственно, но решимости руководства двух последних компаний бороться за доступ к рынку КНР это никак не умаляет.

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Источник изображения: Intel

Некий поставщик, в котором угадывается NVIDIA, постарался убедить власти США, что существующие ограничения на поставку в Китай ускорителей вычислений не особо замедлили прогресс местных разработчиков в сфере создания систем искусственного интеллекта. Основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang), как утверждается, заявил, что существующие ограничения просто сделали альтернативные компоненты более популярными, а прогресс на китайской стороне не особо замедлился. Представители отрасли в целом заявили, что китайские контрагенты просто закупают больше других чипов, на которые санкции не распространяются, но в итоге всё равно добиваются нужного им результата. Тем более, что в Китае есть продвинутое программное обеспечение, которое компенсирует отсутствие доступа к необходимой аппаратной базе.

Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вообще не стал скрывать своей заинтересованности в сохранении доступа к китайскому рынку. По его словам, этот регион сбыта формирует от 25 до 30% выручки компании, и если её лишить доступа к Китаю, то и строить новые предприятия в США не будет особого смысла. Во-вторых, как подчеркнул Гелсингер, зарабатываемые в Китае деньги американские разработчики могут тратить на исследования в передовых областях науки типа квантовых вычислений, и если этот поток финансов обмелеет, то США просто утратят своё технологическое лидерство.