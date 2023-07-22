Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководители Intel, NVIDIA и Qualcomm рассказали чиновникам США о вреде антикитайских санкций
Национальную полупроводниковую промышленность поднять с колен без китайских финансов будет нельзя.

реклама

Уходящая неделя показала, что «марши справедливости» бывают разными. В понедельник, как напоминает Bloomberg, в Вашингтоне состоялась встреча руководителей Intel, NVIDIA и Qualcomm с американскими чиновниками, её целью первая сторона избрала доведение мысли до руководства страны о губительном влиянии санкций против КНР на отечественную полупроводниковую отрасль. Если Qualcomm зависит от китайского рынка на все 60%, то в случае Intel и NVIDIA этот уровень снижается до 25 и 20% соответственно, но решимости руководства двух последних компаний бороться за доступ к рынку КНР это никак не умаляет.

реклама

Источник изображения: Intel

Некий поставщик, в котором угадывается NVIDIA, постарался убедить власти США, что существующие ограничения на поставку в Китай ускорителей вычислений не особо замедлили прогресс местных разработчиков в сфере создания систем искусственного интеллекта. Основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang), как утверждается, заявил, что существующие ограничения просто сделали альтернативные компоненты более популярными, а прогресс на китайской стороне не особо замедлился. Представители отрасли в целом заявили, что китайские контрагенты просто закупают больше других чипов, на которые санкции не распространяются, но в итоге всё равно добиваются нужного им результата. Тем более, что в Китае есть продвинутое программное обеспечение, которое компенсирует отсутствие доступа к необходимой аппаратной базе.

Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вообще не стал скрывать своей заинтересованности в сохранении доступа к китайскому рынку. По его словам, этот регион сбыта формирует от 25 до 30% выручки компании, и если её лишить доступа к Китаю, то и строить новые предприятия в США не будет особого смысла. Во-вторых, как подчеркнул Гелсингер, зарабатываемые в Китае деньги американские разработчики могут тратить на исследования в передовых областях науки типа квантовых вычислений, и если этот поток финансов обмелеет, то США просто утратят своё технологическое лидерство.

#intel #nvidia #полупроводники #сша #китай #санкции
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американские парламентарии призывают ограничить тестирование китайских беспилотных автомобилей в США
Зеленский переложил на Запад вину за проблемное «контрнаступление» ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
108
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
74
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
11
Купил игровой 2k монитор Gnef N2749IPS - топ за свои деньги
17
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
60
Перспективный турецкий ударный беспилотник "Raider" будет охранять пески Ближнего Востока
2
ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090
6
Очень краткое тестирование в игре Forever Skies
5
Прикидываю оптимальный компьютер за 90000 рублей из нового железа с Алиэкспресс
4
Как школоло House of NHTi обзор на видеокарты Intel писало, или чёрная страница в истории блогерства
14

Сейчас обсуждают

Extreemator
06:29
Пусканы тупых бесправных и кроважадных бантустанцев видимо
Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
DIP48
06:29
Интересно, за что Зеленский так не любит Украину ?! Что стремится чтобы её полностью ликвидировали.
Зеленский обсуждает с Байденом поставку ATACMS - Белый дом
DIP48
06:19
Это именно тот случай: когда мрияли москаляку на гиляку, но что то пошло не так.
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
DIP48
06:18
Почему понтуются ? Декоммунизация идет по плану. На Украине уже кладбищ не хватает. Сколько декоммунизировано.
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
DIP48
06:18
Почему одни понты ? На Украине уже кладбищ не хватает. Сколько декоммунизировано. Всё идет по плану.
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
Midnight Sun
06:16
Крымский мост: Зеленский - цель, которая должна быть нейтрализована
Зеленский: Крымский мост - цель, которая должна быть нейтрализована
Владимир Слепов
06:14
Я всегда считал немцев мозговитыми, но пришли к ним идиоты из США, и все немцы вдруг потеряли свои мозги, как Байден
Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
DIP48
06:13
Украина усиленно стремится к самоликвидации. Не зря же родина садомазо была в Лемберге. Интересно, за что Зеленский и компания ТАК не любят Украину ?!)))
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
DIP48
06:12
Объектами инфраструктуры, военными складами и т.д.))). Та же Герань ни одна назад не вернулась, значит, сбита))). Но есть нюанс.)))
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
Nightworld
06:10
Ну вообще да, раб сила у нас существенно дешевле. По крайней мере если речь идёт о высококвалифицированной раб силе, которая нужна для производства самолётов.
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем