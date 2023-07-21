Не аэростатом единым, как говорится.

Агентство Reuters сообщает, что инициативная группа из четырёх американских парламентариев обратилась к министрам торговли и транспорта США с призывом провести расследование о причинах доминирования на дорогах страны прототипов китайских автономных транспортных средств, а также предусмотреть законодательные меры к ограничению их эксплуатации.

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Источник изображения: Baidu

Авторы инициативы сообщили, что статистика штата Калифорния говорит о проведении испытаний на дорогах штата прототипов беспилотных автомобилей семи китайских компаний. Бортовые камеры, лидары и прочие датчики, по мнению парламентариев, могут использоваться китайскими специалистами для сбора данных о гражданах США и прочей чувствительной информации, а доступ к ней в итоге могут получить власти КНР.

Напомним, что китайские власти симметричными мерами уже склонили Tesla к «приземлению» центров обработки данных, которые собираются бортовыми камерами эксплуатируемых на территории КНР электромобилей этой марки, а когда в одном из городов Китая проходило мероприятие с участием высших партийных чиновников, в отдельные районы был запрещён въезд машин Tesla. Их также не допускают на секретные правительственные и военные объекты, так что теперь встречная обеспокоенность зарождается и в США.