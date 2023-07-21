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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck предложит на 10% более высокую плотность хранения заряда
Исключительно за счёт оптимизации компоновки элементов.

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На квартальном отчётном мероприятии Tesla представители руководства компании рассказали об успехах в масштабировании производства аккумуляторных ячеек типа 4680 на предприятии в Техасе, где они уже устанавливаются в электрические кроссоверы Model Y, а по мере наращивания объёмов выпуска пикапов Cybertruck пропишутся и в составе их тяговых батарей.

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Источник изображения: Tesla

По итогам второго квартала, как заявили представители Tesla, объёмы выпуска ячеек типа 4680 в Техасе выросли на 80% по сравнению с первым кварталом. Общий тираж производства таких аккумуляторов на местном предприятии перевалил за 10 млн штук. Во втором квартале уровень брака сократился на 40%, что позволило снизить себестоимость ячеек на 25%.

Как пояснили представители компании, пикап Cybertruck обладает на 10% более высокой плотностью хранения электроэнергии по сравнению с выпускаемыми сейчас кроссоверами Model Y, но это достигается исключительно оптимизацией компоновки ячеек внутри батареи. Перенеся производство катодов на это предприятие, Tesla рассчитывает дополнительно сократить себестоимость тяговых аккумуляторов.

#tesla #электромобили tesla #аккумуляторы #cybertruck
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