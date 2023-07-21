Потому что «вкалывают роботы», ну, вы понимаете.

На квартальном отчётном мероприятии Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) заявил, что до конца квартала компания предоставит желающим сменить электромобиль Tesla на машину аналогичной марки автовладельцам возможность сохранить доступ к опции FSD, которая в отдельности стоит $15 000 и позволяет в значительной степени автоматизировать процесс управления транспортным средством.

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Источник изображения: Tesla

Илон Маск также с усердием продолжил отстаивать свою точку зрения на вопросы ценообразования в эпоху автоматизации транспорта. По его словам, даже $15 000 за опцию FSD — это очень умеренная цена, поскольку обладающая автономностью машина должна цениться в несколько раз больше, чем обычная. Логика миллиардера проста: если обычный автомобиль владелец использует до десяти часов в неделю, то автоматическое транспортное средство может эксплуатироваться почти круглосуточно и приносить ему реальный доход, выступая в роли такси, пока он занят другими делами. Эти самые $15 000 за доступ к автономности управления, по логике Маска, должны отбиваться достаточно быстро и являются достаточно скромной платой за открывающиеся возможности.