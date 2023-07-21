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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск продолжает настаивать, что $15 000 за активацию FSD — это не так дорого
Потому что «вкалывают роботы», ну, вы понимаете.

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На квартальном отчётном мероприятии Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) заявил, что до конца квартала компания предоставит желающим сменить электромобиль Tesla на машину аналогичной марки автовладельцам возможность сохранить доступ к опции FSD, которая в отдельности стоит $15 000 и позволяет в значительной степени автоматизировать процесс управления транспортным средством.

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Источник изображения: Tesla

Илон Маск также с усердием продолжил отстаивать свою точку зрения на вопросы ценообразования в эпоху автоматизации транспорта. По его словам, даже $15 000 за опцию FSD — это очень умеренная цена, поскольку обладающая автономностью машина должна цениться в несколько раз больше, чем обычная. Логика миллиардера проста: если обычный автомобиль владелец использует до десяти часов в неделю, то автоматическое транспортное средство может эксплуатироваться почти круглосуточно и приносить ему реальный доход, выступая в роли такси, пока он занят другими делами. Эти самые $15 000 за доступ к автономности управления, по логике Маска, должны отбиваться достаточно быстро и являются достаточно скромной платой за открывающиеся возможности.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #автопилот #fsd #беспилотное такси
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