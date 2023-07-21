Это значит, что каждый четвёртый продаваемый серверный процессор относится к семейству EPYC.

Обычно такие заявления руководители компаний берегут для квартальных отчётных мероприятий, но генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) во время своего недавнего визита на Тайвань так не хотела обсуждать слухи о переходе к использованию Samsung в качестве контрактного производителя чипов, что в качестве противовеса, по словам ресурса DigiTimes, попыталась сосредоточить внимание аудитории на успехах возглавляемой ею компании в сегменте процессоров серверного назначения.

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Источник изображения: AMD

По оценкам главы AMD, в серверном сегменте процессоры этой марки сейчас занимают никак не меньше 20%, а то и все 25%. Напомним, что рубеж в 10% процессоры EPYC, по оценкам самой Лизы Су, должны были преодолеть во второй половине 2020 года, а специалисты Mercury Research по итогам первого квартала текущего года оценивали эту долю в 18%. Вполне может быть, что на фоне неудач Intel компании AMD действительно удалось к середине текущего года преодолеть 20-процентный рубеж на рынке центральных процессоров серверного назначения.