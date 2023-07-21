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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Лиза Су убеждена, что доля AMD на рынке серверных процессоров превышает 25%
Это значит, что каждый четвёртый продаваемый серверный процессор относится к семейству EPYC.

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Обычно такие заявления руководители компаний берегут для квартальных отчётных мероприятий, но генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) во время своего недавнего визита на Тайвань так не хотела обсуждать слухи о переходе к использованию Samsung в качестве контрактного производителя чипов, что в качестве противовеса, по словам ресурса DigiTimes, попыталась сосредоточить внимание аудитории на успехах возглавляемой ею компании в сегменте процессоров серверного назначения.

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Источник изображения: AMD

По оценкам главы AMD, в серверном сегменте процессоры этой марки сейчас занимают никак не меньше 20%, а то и все 25%. Напомним, что рубеж в 10% процессоры EPYC, по оценкам самой Лизы Су, должны были преодолеть во второй половине 2020 года, а специалисты Mercury Research по итогам первого квартала текущего года оценивали эту долю в 18%. Вполне может быть, что на фоне неудач Intel компании AMD действительно удалось к середине текущего года преодолеть 20-процентный рубеж на рынке центральных процессоров серверного назначения.

#amd #аналитика #процессоры #epyc #лиза су
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