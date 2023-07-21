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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для человекоподобных роботов Tesla вынуждена самостоятельно разрабатывать приводы и исполнительные механизмы
Но поставить их на ноги компания обещает к ноябрю.

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Если в случае с квартальной конференцией TSMC размеры стенограммы мероприятия увеличиваются за счёт существующей практики перефразировать вопросы каждого аналитика представителями компании, то соответствующую стенограмму Tesla легко увеличивает до внушительных размеров словоохотливый глава компании Илон Маск (Elon Musk). Вчера его спросили, сколько человекоподобных роботов Optimus компания успела изготовить к текущему моменту.

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Источник изображения: Tesla

Пытаясь начать ответ с шутки, Маск сперва заявил, что их количество достигло 10 млн, но потом поправился, что речь идёт примерно о пяти-шести экземплярах, полностью готовых к испытаниям и дальнейшему совершенствованию, но если учитывать их «собратьев» иной степени готовности, то наберётся до десяти штук. Впрочем, каждый месяц количество прототипов увеличивается.

Как признался глава Tesla, компании пришлось столкнуться с отсутствием на рынке подходящих приводов и исполнительных механизмов для создания роботов Optimus. По традиции, она занялась разработкой необходимых компонентов самостоятельно, и постарается сделать их не только компактнее, мощнее и легче существующих на рынке, но и более пригодными к массовому производству.

Примерно к ноябрю этого года будут готовы первые прототипы роботов Tesla Optimus на основе приводов и исполнительных механизмов собственной разработки, они к тому моменту должны научиться двигаться и самостоятельно ходить. После этого компания приступит к очередному этапу масштабирования производства данных роботов. Уже в следующем году они будут приспособлены для выполнения полезной работы на предприятиях Tesla, прежде всего — в Техасе, где и будут производиться.

#tesla #илон маск #tesla bot #optimus #робот-гуманоид
Источник: seekingalpha.com
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