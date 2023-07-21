Если, конечно, вообще будет построено.

Поскольку руководство TSMC вчера было вынуждено признать, что со строительством предприятий в штате Аризона возникают задержки из-за нехватки подготовленного персонала, который придётся дополнительно привлекать с Тайваня, речь на квартальной конференции неизбежно зашла о планах по строительству других предприятий за пределами острова.

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Источник изображения: TSMC

С японским проектом, по словам представителей TSMC, всё в порядке, и совместное предприятие с Sony и Denso на западе страны начнёт выдавать продукцию в следующем году, как и планировалось. Здесь будут выпускаться 12-нм, 16-нм, 22-нм и 28-нм чипы для нужд двух указанных японских компаний.

Руководство TSMC на этой неделе впервые открыто рассказало о намерениях построить предприятие в Германии. Целесообразность реализации данного проекта активно обсуждается с местными клиентами и партнёрами, и если соответствующие субсидии будут предоставлены, TSMC наладит в этой стране выпуск компонентов для нужд местного автопрома. Как принято считать, передовая литография в этой сфере не востребована, поэтому и бюджет проекта может быть довольно скромным.

Примечательно, что все попытки США, Нидерландов и Японии ограничить доступ КНР к литографическим технологиям не мешают TSMC настраиваться на дальнейшее расширение предприятия в китайском Нанкине, где выпускаются 28-нм чипы, пока не попадающие под санкции.