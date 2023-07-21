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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel ограничит капитальные расходы в этом году суммой около $20 млрд
TSMC и Samsung пока не спешат их увеличивать, но не всё так плохо.

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Сезон квартальных отчётов стартовал, и публикация результатов второго квартала компанией TSMC подтолкнула аналитиков Citi задуматься о динамике изменения капитальных затрат крупнейшими контрактными производителями чипов — это те средства, которые они направляют на строительство новых предприятий и освоение новых сопутствующих технологий.

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Источник изображения: hapabapa

Как ни странно, даже в такой сложной обстановке специалисты Citi видят поводы для оптимизма, поскольку вскоре участники рынка, по их мнению, начнут увеличивать объёмы заказов на поставку оборудования для производств чипов. Оно пригодится им после того, как рынок полупроводниковых компонентов вступит во вторую фазу восстановления после наблюдаемого сейчас кризиса.

Напомним, TSMC собирается придерживаться нижней границы своего прогнозируемого диапазона капитальных расходов, на уровне $32 млрд. Аналитики Citi считают, что фактические капитальные расходы компании не превысят $31 млрд по итогам текущего года. Intel будет вынуждена придерживаться соотношения капитальных расходов и выручке в диапазоне от 30 до 35%, а потому в текущем году потратит не более $20 млрд на соответствующие нужды. Компания активно строит новые предприятия, но собирается на две трети покрывать свои потребности в капитале за счёт субсидий и средств заинтересованных инвесторов, тем самым экономя свои собственные деньги.

Samsung Electronics, по мнению специалистов Citi, ограничится капитальными расходами в размере $42 млрд — на уровне прошлого года, но при этом сократит объёмы выпуска памяти типа DRAM на 20% и на 15% в случае с микросхемами памяти типа NAND. В текущем полугодии компания рассчитывает на некоторое восстановление спроса на память, поэтому капитальные расходы и не снижаются относительно прошлого года.

#intel #samsung #аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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