Причём сразу на 23%.

Непосредственно финансовые показатели TSMC за второй квартал имеет тоже рассмотреть по итогам опубликованных компанией сегодня данных, поскольку «сухие числа» в этой ситуации способны показать, что в полупроводниковой отрасли всё не так уж благополучно, как хотелось бы рассчитывать участникам рынка. Начнём с того, что выручка компании в годовом сравнении и долларовом выражении сократилась почти на 14% до $15,68 млрд. Хотя это значение и оказалось ближе к верхней границе собственного прогноза TSMC, отрицательная динамика в целом не может радовать инвесторов.

реклама

Источник изображения: TSMC

Тем более, что и чистая прибыль компании сократилась сразу на 23,2% до $5,9 млрд, снизившись впервые с 2019 года. Нет ничего удивительного, что в таких условиях TSMC не только снижает прогноз по выручке на весь 2023 год, но и ожидает урезания капитальных расходов по самому неблагоприятному сценарию, до $32 млрд против прошлогодних $36 млрд, которые в своё время тоже были сокращены на 10%.

Норма прибыли компании по сравнению со вторым кварталом прошлого года снизилась с 59,1 до 54,1%, норма операционной прибыли опустилась с 49,1 до 42%. Наконец, количество обработанных за период кремниевых пластин сократилось на 9,6% по сравнению с первым кварталом и на 23,2% в годовом сравнении, до 2,9 млн штук. Впрочем, торопиться с выводами по итогам анализа последнего показателя тоже не стоит, ведь прошлый год для TSMC характеризовался эффектом высокой базы, сформированной из-за ажиотажного спроса на чипы в период пандемии. Закономерно, что в условиях затоваривания рынка количество выпускаемой продукции в натуральном выражении сократилось.