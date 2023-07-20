Зато в сегменте высокопроизводительных вычислений выручка стабильна.

Квартальная отчётность TSMC позволила выяснить, что рынок смартфонов всё ещё не оправился от кризиса перепроизводства, который преследовал его со времён фактического завершения пандемии. Выручка компании на данном направлении во втором квартале последовательно сократилась на 9%, но гораздо важнее, что доля сегмента в общей выручке TSMC за год сократилась с 38 до 33%.

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Источник изображения: TSMC

При этом доля выручки, получаемая в сегменте высокопроизводительных вычислений, к которым относятся центральные процессоры для серверов и ПК, а также графические чипы и специализированные ускорители, остаётся относительно стабильной по сравнению со вторым кварталом прошлого года — она даже выросла с 43 до 44%. Впрочем, последовательно данное направлении принесло TSMC на 5% меньше выручки, чем в первом квартале, но здесь наверняка можно говорить о сезонном факторе.

Примечательно, что последовательно на 25% выросла выручка TSMC от реализации компонентов для сегмента потребительской электроники, хотя в общем объёме выручки доля сегмента всё равно не превышает 3%. Устойчиво, пусть и неспешно, растёт доля выручки в автомобильном сегменте: за год она увеличилась с 5 до 8%, а в денежном выражении последовательно выросла на 3%.