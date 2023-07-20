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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором квартале 30% выручки компании TSMC обеспечил 5-нм техпроцесс
Год назад на его месте был 7-нм техпроцесс.

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Как показывает квартальная отчётность TSMC, доступ к которой с российских IP-адресов компания по сложившейся нехорошей традиции блокирует, структурные изменения выручки позволяют говорить об увеличении доли 5-нм компонентов в денежном выражении с прошлогодних 21% до 30% по итогам второго квартала текущего года. Зато доля 7-нм техпроцесса предсказуемо сокращается: если год назад он занимал те самые 30%, то теперь довольствуется 23%, хотя по сравнению с первым кварталом текущего года и отыграл три процентных пункта.

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Источник изображения: TSMC

В любом случае, по итогам второго квартала передовые литографические технологии (7-нм и 5-нм, включая их производные) обеспечивали компанию TSMC около 53% выручки. Это больше, чем прошлогодний 51%, поэтому можно говорить о некотором перевесе в пользу передовой литографии, хотя он мог быть обусловлен и ростом цен на услуги компании, а не физическим увеличением объёмов производства.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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