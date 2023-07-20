Даже в следующем году профильная выручка уже может прекратить рост.

Обычно отраслевые аналитики красочно освещают перспективы роста выручки, генерируемой спросом на компоненты для систем искусственного интеллекта, говоря преимущественно о бизнесе компании NVIDIA, а выпускающая профильные чипы TSMC в данном случае должна довольствоваться статусом подрядчика и весьма скромной частью профильной выручки. Как поясняет Bloomberg, председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) на квартальной отчётной конференции сегодня вообще выразил довольно консервативное отношение к ситуации вокруг систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: TSMC

Во-первых, он заявил, что инвесторам не следует поддаваться ажиотажу вокруг данной темы, выразив сомнение в том, что спрос на профильные компоненты будет сохраняться в долгосрочной перспективе. Во-вторых, он подчеркнул, что не уверен, продолжит ли профильная выручка компании расти в следующем году, либо она закрепится на достигнутом уровне и стабилизируется. В третьем квартале, по прогнозам руководства TSMC, выручка компании не превысит $17,5 млрд, хотя эксперты обычно склонны связывать с этим периодом сезонное оживление спроса. По сути, руководство компании уверено лишь в том, что спрос на новейшие 3-нм изделия поможет компенсировать влияние кризиса перепроизводства, с последствиями которого клиенты TSMC до сих пор не могут справиться, а потому демонстрируют вялый спрос на новые партии изделий.

nullБолее того, в текущем году выручка TSMC должна сократиться на 10% по сравнению с прошлым годом, как считают в компании — сильнее, чем ожидалось. То есть, тот самый ажиотаж вокруг искусственного интеллекта не сможет перевесить негативные факторы макроэкономического характера, которые влияют на деятельность компании.