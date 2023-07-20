Переносица стала доминирующей частью портрета этого тайваньского инвестора.

По информации Bloomberg, одним из главных откровений квартального отчётного мероприятия TSMC стало признание руководства тайваньской компании в необходимости задержать старт производства чипов на строящемся в Аризоне предприятии до 2025 года. Ранее считалось, что оно начнёт выдавать 5-нм чипы местным клиентам уже в конце 2024 года, и среди них могли оказаться Apple, NVIDIA и AMD.

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Источник изображения: TSMC

nullО причинах задержки с запуском одного из двух будущих предприятий в Аризоне представители TSMC особо не распространялись, но заявили, что направляют в США дополнительное количество квалифицированных рабочих с Тайваня для ускорения реализации этого проекта. Напомним, что TSMC пытается претендовать на получение государственных субсидий в США, собираясь потратить не менее $40 млрд до 2026 года, чтобы построить два предприятия по контрактному выпуску чипов в Аризоне. Второе из них должно было к 2026 году освоить выпуск 3-нм продукции, но теперь сложно судить, как повлияет на его график строительства задержка с возведением первого предприятия.