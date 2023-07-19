Это почти седьмая часть всех затрат инвесторов.

В лучших традициях японского бизнеса, местную многопрофильную корпорацию Toshiba было решено спасать «всем миром». Выкуп акций Toshiba с биржи, который должен проходить под эгидой государственного инвестиционного фонда Japan Industrial Partners, подразумевает участие в сделке нескольких крупных японских компаний, как поясняет Nikkei Asian Review. Производитель электронных компонентов Rohm Semiconductor, например, потратит на выкуп акций Toshiba около $2,16 млрд, и соответствующее решение уже вынесено на обсуждение акционеров Rohm.

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Источник изображения: Nikkei

Rohm и Toshiba отчасти являются конкурентами в сфере выпуска силовой электроники, которая сейчас востребована рынком на фоне роста спроса на электромобили. К середине десятилетия Rohm ставит перед собой цель достичь доли в 30% на рынке компонентов из карбида кремния. После приватизации Toshiba представители Rohm намереваются развивать с ней сотрудничество в сфере закупки сырья и производства полупроводниковых компонентов. Продукция Toshiba в большей мере востребована производителями промышленного оборудования, а не электромобилей, так что конкуренция с Rohm не так уж сильна, а потому компании могут открыто сотрудничать.

nullСтоимость всех активов Toshiba оценивается в $14,3 млрд по текущему курсу, поэтому Rohm может заполучить их седьмую часть в денежном выражении.