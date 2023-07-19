Активность злоумышленников на этом направлении возросла.

Как сообщает Business Korea, законодательная и судебная ветви власти в Южной Корее рассматривают инициативу по ужесточению уголовных наказаний за преступления в сфере хищения интеллектуальной собственности, которая имеет важно значение для экономики страны. До 7 августа предлагаемые поправки в законодательство будут подвергнуты публичному обсуждению, затем бюрократическая машина протолкнёт их дальше по пути к легализации.

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Источник изображения: Samsung Tomorrow

nullЧиновники настаивают, чтобы в уголовном праве появилась норма, позволяющая преследовать лиц, занимающихся переманиванием ценных специалистов с целью получения доступа к технологиям. Сейчас промышленный шпионаж в Южной Корее наказывается тремя годами лишения свободы и штрафом в размере до $1,2 млн. Представители Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи предлагают ужесточить соответствующие нормы, выражая озабоченность ростом количества попыток иностранных агентов получить доступ к важным для страны технологиям.