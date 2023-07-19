По крайней мере, на коммерческой основе.

Как сообщает Bloomberg, Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало укрупнённый план по легализации воздушных пассажирских перевозок с использованием летательных аппаратов с альтернативными силовыми установками. По сути, речь идёт о летающих такси на электротяге и водородных топливных ячейках. Прежде всего, на первом этапе от операторов таких служб будет требоваться наличие прошедших соответствующую подготовку пилотов, хотя в дальнейшем такие такси могут стать и беспилотными.

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Источник изображения: Joby Aviation

nullС 2025 года в ряде регионов США будут разрешены испытательные полёты подобных летательных средств, тогда же пройдут официальную сертификацию их первые модели, но к коммерческой эксплуатации их обладатели смогут перейти не ранее 2028 года. Как подчёркивают представители соответствующего ведомства, жертвовать безопасностью людей ради достижения поставленной цели по срокам они тоже не собираются. Другими словами, фактические разрешения на эксплуатацию пассажирских мультикоптеров могут быть выданы и после 2028 года. Некоторые из компаний рассчитывали запустить сервис воздушных такси в Сан-Франциско уже в 2026 году, но теперь становится ясно, что им придётся ждать получения соответствующих разрешений ориентировочно до 2028 года.