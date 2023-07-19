Именно за счёт хорошего спроса на оборудование для старых техпроцессов.

Как поясняет Bloomberg, предвосхитить начало сезона квартальной отчётности в полупроводниковой отрасли удалось нидерландской компании ASML, которая является ведущим поставщиком литографических сканеров для производства чипов. В годовом сравнении компании по итогам второго квартала удалось увеличить выручку на 28% до 6,9 млрд евро, читая прибыль выросла на 38% до 1,9 млрд евро, а количество реализованных литографических сканеров увеличилось с прошлогодних 91 до 113 штук. Последовательно объём новых заказов за второй квартал вырос на 20% до 4,5 млрд евро, причём 1,6 млрд евро из этой суммы пришлось на самые продвинутые EUV-сканеры.

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Источник изображения: ASML

nullПри этом прогноз по росту годовой выручки с 25 до 30% компания подняла во многом благодаря хорошему спросу на более зрелые DUV-сканеры, которые охотно закупаются, помимо прочих, и китайскими клиентами. Последние, по словам главы ASML Петера Веннинка (Peter Wennink) буквально с руками отрывают любое оборудование, даже если оно не очень востребовано в других частях света. При этом влияние новых санкционных ограничений на свой бизнес ASML оценивает весьма сдержанно, не особо опасаясь последствий. По крайней мере, располагая заказами на сумму 38 млрд евро, компания может не опасаться серьёзных финансовых потерь на каком-то отдельном географическом направлении, ибо спрос по-прежнему превосходит предложение и способности ASML поставлять своё оборудование клиентам.