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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На ранних эскизах Tesla Cybertruck радует глаз более округлыми формами
В 2017 году дизайнеры стояли на перепутье.

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По информации ресурса Electrek, автор биографической книги об Илоне Маске, Уолтер Айзексон (Walter Isaacson), недавно опубликовал выдержки из готовящегося к публикации своего труда. Из обнародованных фрагментов книги становится понятно, что именно Илон Маск (Elon Musk) в 2017 году настоял на использовании панелей из нержавеющей стали при производстве проектируемого тогда электрического пикапа Tesla Cybertruck, в результате чего к осени 2019 года был готов прототип знакомой всем угловатой формы. Данный конструкционный материал плохо подвергается обработке давлением, поэтому в дизайне решено было отдать предпочтение рубленым граням и плоским поверхностям.

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Источник изображения: Electrek

nullМежду тем, как свидетельствует иллюстрация, на ранних эскизах будущий электрический пикап Tesla представал в более округлых очертаниях, хотя на некоторых набросках и проступали острые грани. Серийная машина, как известно, формально уже поставлена на конвейер именно в характерном угловатом облике. Независимые эксперты, напомним, ранее провели эксперимент с моделированием аэродинамических свойств пикапа Tesla Cybertruck в программном симуляторе, и результаты оказались неожиданно хорошими — характерный треугольный силуэт верхней части кузова пикапа продемонстрировал неплохую обтекаемость, что весьма важно для электромобилей подобных размеров.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #cybertruck
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