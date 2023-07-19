В этом убеждены аналитики Bank of America Global Research.

О результатах фискального квартала NVIDIA отчитается только в следующем месяце, но отраслевые аналитики убеждены, что свои $11 млрд компания в прошедшем периоде выручить успела, причём основным локомотивом роста выручки был сегмент систем искусственного интеллекта. Как считают эксперты Bank of America Global Research, сейчас только 10% эксплуатируемых серверных систем оснащены чипами, необходимыми для ускорения искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

nullСоответственно, перед NVIDIA открываются отличные перспективы увеличения выручки на серверном направлении, особенно с учётом достижения компанией доли в 75% на соответствующем рынке. В перспективе ближайших нескольких лет, как ожидается, доминирующему положению NVIDIA в сегменте ускорителей вычислений ничего не угрожает — не в последнюю очередь благодаря развитой программной экосистеме для разработчиков.