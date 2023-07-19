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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD Лиза Су отправилась на Тайвань для переговоров с TSMC
Есть такая профессия — родину посещать.

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По данным тайваньских СМИ, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) текущую неделю начала с визита на Тайвань, где проводит встречи с поставщиками, включая компанию TSMC. Попутно глава AMD должна встретиться с представителями Pegatron — крупного контрактного производителя электроники. Цели этого визита не уточняются, но подобная поездка не должна указывать на какое-то экстраординарное положение дел в отрасли или указанных компаниях.

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Источник изображения: AMD

nullВ ожидании квартальной отчётности аналитики продолжают делиться своими прогнозами о финансовых показателях, достигнутых AMD во втором квартале. По их консолидированному мнению, компания в минувшем квартале выручила $5,34 млрд. По мнению экспертов Citi, в частности, прогноз по выручке AMD на весь календарный год снижен до 84% от первоначального, и падение будет заметно как в серверном и игровом, так и в сегменте встраиваемых решений.

#amd #tsmc #тайвань #лиза су
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