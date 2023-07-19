Но это не отменяет сотрудничества с TSMC, как считают корейские источники.

Представленная в 2019 году собственная платформа для автопилота Tesla, базировалась на нейронном процессоре FSD собственной разработки, руку к которому приложил Джим Келлер (Jim Keller), а выпуском соответствующих процессоров с тех пор занимается компания Samsung Electronics с использованием немолодого, но доступного на американском предприятии производителя 14-нм техпроцесса. В отношении процессора следующего, четвёртого поколения, ходит немало слухов в части «конвейерной принадлежности», и часть источников считает, что его будет выпускать по 7-нм технологии компания TSMC, а другие верят, что Samsung в данном случае применит свою 5-нм технологию.

Издание The Korean Economic Daily придерживается особого мнения, утверждая, что Samsung Electronics станет контрактным производителем чипов FSD, но уже пятого поколения, которое появится на рынке через три или четыре года, и с использованием собственного 4-нм техпроцесса.

реклама

Источник изображения: The Korean Economic Daily

nullДоводом в пользу такого сценария считается состоявшаяся на территории США в мае этого года встреча главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) и исполнительного председателя совета директоров Samsung Electronics Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong). В последние дни всё чаще обсуждается улучшение ситуации с выходом годной продукции Samsung по 4-нм технологии, поэтому корейскому контрактному производителю приписывают возросшую активность по поиску новых клиентов. Tesla вполне могла бы стать одним из них, причём корейские источники не исключают, что одновременно сохранится и сотрудничество с TSMC.