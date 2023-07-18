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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США намерены очень осторожно вводить ограничения на инвестиции в экономику Китая
Чтобы было не так больно.

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После своего недавнего визита в КНР, как отмечает Bloomberg, министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) решила поделиться соображениями на тему готовящихся новых ограничений для резидентов США на инвестирование средств в определённые секторы китайской экономики. С учётом необходимости проведения публичных слушаний с участием представителей отрасли, а также грядущих президентских выборов в США, новые ограничения в данной сфере в лучшем случае могут вступить в силу ближе к концу 2024 года.

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Источник изображения: Micron Technology

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Во-первых, как пояснила чиновница, власти США не собираются подвергать ограничениям уже действующие проекты. Санкции будут действовать лишь в отношении новых проектов. Во-вторых, из перечня отраслей, попадающих под ограничения, решено исключить проекты в сфере биотехнологий и энергетики. В результате ограничения будут распространяться только на инвестиции, связанные с полупроводниковыми компонентами, квантовыми вычислениями и системами искусственного интеллекта.

#финансы #сша #китай #санкции #инвестиции
2
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Orakul
12:57
Даёшь власть чиновникам!
Власти США намерены очень осторожно вводить ограничения на инвестиции в экономику Китая
REY_B_
12:55
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