Потенциальный кандидат в президенты ожидаемо выступил с критикой в адрес действующих властей.

Тайваньский предприниматель Терри Гоу (Terry Gou), основавший компанию Foxconn Technology Group, в 2019 году уже пробовал баллотироваться в президенты мятежного острова, но потерпел неудачу. Приближение новых выборов на Тайване заставило его усилить активность в публичной сфере, как позволяет понять Bloomberg. В этом году Терри Гоу побывал в США, чтобы заручиться поддержкой местных элит в расчёте на очередную попытку возглавить правительство Тайваня. По слухам, основатель Foxconn в следующем году выдвинется в качестве независимого кандидата в президенты острова.

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Источник изображения: Bloomberg

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Терри Гоу подверг критике действующие власти Тайваня, обвинив их в значительном усилении угрозы военных действий на острове и в его окрестностях, изоляции Тайваня в международной сфере и нанесении ущерба экономике острова, а также распугивании международных инвесторов. Прямые переговоры между Тайванем и Китаем, по мнению основателя Foxconn, могли бы уменьшить противоречия и сохранить на острове демократию, свободу и верховенство закона.