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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD не будет торопиться с размещением заказов на выпуск 3-нм чипов силами Samsung
TSMC держит уже начатыми проектами.

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Издание DigiTimes сегодня затронуло достаточно интересную тему взаимодействия TSMC, Samsung, NVIDIA и AMD. По имеющейся информации, контрактному подразделению Samsung Electronics удалось привлечь двух крупных клиентов на выпуск ускорителей вычислений серверного назначения с использованием 4-нм технологии. По некоторым данным, этими клиентами могут стать Google и AMD, хотя заинтересованность последней остаётся под вопросом.

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Источник изображения: DigiTimes

Дело в том, что самого по себе улучшения показателей качества продукции Samsung в рамках 4-нм технологии недостаточно для привлечения крупных заказчиков. В этой сфере критична интеграция услуг по обработке кремниевых пластин с дальнейшим тестированием и упаковкой кристаллов, а TSMC в этом отношении преуспела лучше конкурентов. Если Samsung удастся развить сервис по тестированию и упаковке чипов для сегмента ускорителей искусственного интеллекта, то крупные клиенты охотнее будут к ней обращаться с профильными заказами.

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В отношении планов AMD тайваньские источники лишь добавляют, что между этой компанией и TSMC сейчас ведётся работа по переходу на 2-нм техпроцесс, да и потраченные на подготовку 3-нм техпроцесса два года вряд ли будут перечёркнуты переключением с TSMC на Samsung. По всей видимости, в сфере 4-нм технологии подобных ограничений во взаимоотношениях указанных компаний меньше.

#amd #nvidia #samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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Vorvort
13:09
У AMD уже есть негативный опыт работы с Samsung, когда ее техпроцесс оказался горячим и низкочастотным. На те же грабли второй раз AMD вряд ли наступит.
AMD не будет торопиться с размещением заказов на выпуск 3-нм чипов силами Samsung
RAZOR1913
13:04
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