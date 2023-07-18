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Издание DigiTimes сегодня затронуло достаточно интересную тему взаимодействия TSMC, Samsung, NVIDIA и AMD. По имеющейся информации, контрактному подразделению Samsung Electronics удалось привлечь двух крупных клиентов на выпуск ускорителей вычислений серверного назначения с использованием 4-нм технологии. По некоторым данным, этими клиентами могут стать Google и AMD, хотя заинтересованность последней остаётся под вопросом.
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Дело в том, что самого по себе улучшения показателей качества продукции Samsung в рамках 4-нм технологии недостаточно для привлечения крупных заказчиков. В этой сфере критична интеграция услуг по обработке кремниевых пластин с дальнейшим тестированием и упаковкой кристаллов, а TSMC в этом отношении преуспела лучше конкурентов. Если Samsung удастся развить сервис по тестированию и упаковке чипов для сегмента ускорителей искусственного интеллекта, то крупные клиенты охотнее будут к ней обращаться с профильными заказами.
В отношении планов AMD тайваньские источники лишь добавляют, что между этой компанией и TSMC сейчас ведётся работа по переходу на 2-нм техпроцесс, да и потраченные на подготовку 3-нм техпроцесса два года вряд ли будут перечёркнуты переключением с TSMC на Samsung. По всей видимости, в сфере 4-нм технологии подобных ограничений во взаимоотношениях указанных компаний меньше.