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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla подала заявку на двукратное расширение производственных мощностей в Германии
Чтобы выпускать по 1 млн электромобилей в год.

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По данным The Wall Street Journal, компания Tesla подала заявку на расширение своего предприятия по сборке электромобилей в Германии. Его производительность планируется повысить с 500 000 до 1 000 000 млн машин в год, хотя на данный момент не достигнут даже первый показатель. В марте компания сообщила о выходе на выпуск 5000 электромобилей в неделю, что соответствует годовому объёму в 250 000 штук.

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Источник изображения: Zuma Press

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Проекту по расширению предприятия в окрестностях Берлина ещё предстоит пройти экологическую экспертизу и публичные слушания, и опыт начального строительства подсказывает, что эти процедуры не будут очень лёгкими и быстрыми. Зато представители профсоюзов в смежных отраслях немецкой промышленности положительно оценили перспективу создания новых рабочих мест — по некоторым оценкам, на модернизированном предприятии Tesla найдутся места для примерно 12 000 новых сотрудников. На предприятии нет профсоюза, что не совсем типично для немецкой промышленности, но Илон Маск (Elon Musk) подобные формы объединения рабочих не приветствует.

#tesla #германия #электромобили tesla
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