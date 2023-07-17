При помощи разогнанного до 8.0 ГГц процессора Intel Core i9-13900KS.

Греческий энтузиаст OGS основную часть выходных посвятил экспериментам с немного другой конфигурацией тестовой системы, но в категории парных видеокарт отличился с немолодым дуэтом из двух TITAN Xp, которые работали на повышенных с 1426/12656 МГц до 2075/13152 МГц частотах. Как водится, компанию зрелым видеокартам составил актуальный центральный процессор Intel Core i9-13900KS семейства Raptor Lake-S.

реклама

Источник изображения: HWBot, OGS

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Он был разогнан почти до 8.0 ГГц с сохранением активности четырёх производительных ядер и четырёх сопутствующих им потоков. По всей видимости, процессор охлаждался жидким азотом, хотя это и не уточняется напрямую автором эксперимента, но подразумевается, исходя из статистики по разгону процессоров этой модели. В тесте 3DMark03 данной системе удалось набрать 464 634 балла, что соответствует первому месту среди парных видеокарт и девятнадцатому в абсолютном зачёте.