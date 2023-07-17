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Греческий энтузиаст OGS основную часть выходных посвятил экспериментам с немного другой конфигурацией тестовой системы, но в категории парных видеокарт отличился с немолодым дуэтом из двух TITAN Xp, которые работали на повышенных с 1426/12656 МГц до 2075/13152 МГц частотах. Как водится, компанию зрелым видеокартам составил актуальный центральный процессор Intel Core i9-13900KS семейства Raptor Lake-S.
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Он был разогнан почти до 8.0 ГГц с сохранением активности четырёх производительных ядер и четырёх сопутствующих им потоков. По всей видимости, процессор охлаждался жидким азотом, хотя это и не уточняется напрямую автором эксперимента, но подразумевается, исходя из статистики по разгону процессоров этой модели. В тесте 3DMark03 данной системе удалось набрать 464 634 балла, что соответствует первому месту среди парных видеокарт и девятнадцатому в абсолютном зачёте.