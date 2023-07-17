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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
И только отдалят страны, намеревающиеся создавать собственные цепочки поставок.

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Как известно, со следующего месяца китайские власти будут требовать от местных экспортёров галлия и германия наличия специальных лицензий на поставки данных металлов за пределы КНР. В результате некоторые экспортные направления по этому виду ресурсов будут закрыты для китайских поставщиков, если руководство страны сочтёт, что такие товарно-денежные отношения представляют угрозу для национальной безопасности.

Как отмечает South China Morning Post, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Jake Sullivan) в интервью CBS заявил, что санкции Китая в этой сфере в конечном итоге ударят по самой Поднебесной. Такие ограничения приведут, по его словам, к укреплению решимости отдельных стран формировать свои цепочки поставок и отдаляться от Китая.

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Источник изображения: Abaca Press

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При этом Салливан утверждает, что США не ищут повода порвать все экономические и торговые связи с Китаем. Американское государство лишь желает оградить от китайского влияния небольшую сферу промышленности, которая имеет важное значение для национальной безопасности. У Китая при этом, как справедливо заметил чиновник, есть право принимать свои собственные решения.

#полупроводники #сша #китай #санкции
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