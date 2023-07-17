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Разработкой AR-гарнитуры Vision Pro в составе компании Apple с 2015 года занималось подразделение Technology Development Group, которое в функциональном выражении было почти самодостаточным и минимально взаимодействовало с коллегами из смежных подразделений. Это помогало обеспечивать необходимую степень секретности в разработке новой категории продуктов, но Bloomberg утверждает, что даже после анонса Vision Pro профильное подразделение Apple продолжит функционировать независимо.
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Теперь эта структурная единица носит название Vision Products Group, невольно подчёркивая, что у Vision Pro появятся «сородичи» в категории устройств дополненной реальности. У этого подразделения есть собственные разработчики как программного, так и аппаратного обеспечения, хотя для Apple в целом характерно функциональное разделение внутри организационной структуры. То есть, все прочие аппаратные решения в масштабах компании обычно разрабатывают одни и те же специалисты, это же справедливо и для программного обеспечения.
От привычной организационной структуры Apple отступала и ранее. В частности, нетипичное разделение полномочий между подразделениями компании наблюдалось при разработке часов Apple Watch. «Автомобильное» подразделение Apple тоже сохраняет самостоятельность, оно носит обозначение Special Projects Group, на данном этапе не особо выдавая основное предназначение.