Санкции США повысили спрос на отечественное оборудование в Китае.

С октября прошлого года власти США запретили поставку в Китай определённого ассортимента литографического оборудования, поэтому местным производителям чипов не оставалось ничего иного, кроме как активнее приобретать отечественную продукцию данного типа. Как сообщает Bloomberg, в первом полугодии китайские компании Advanced Micro-Fabrication Equipment и Naura Technology как минимум удвоили свою прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда санкции США ещё не вступили в силу.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Первая из компаний чистый доход увеличила на 110-120%, по предварительным оценкам самого производителя оборудования. Вторая смогла нарастить прибыль на 121-156% до $270 млн. Примечательно, что подобная динамика не уберегла акции обеих компаний от снижения в понедельник, поскольку общая экономическая статистика в КНР не оправдала ожиданий инвесторов.