И с конкуренцией в Китае нужно что-то делать.

Автомобильный гигант Volkswagen до сих пор считается вторым по величине производителем легковых машин в мире после Toyota Motor, но неизбежную для отрасли на фоне электрификации трансформацию он переживает довольно болезненно. По информации немецких СМИ, на встречах с коллективом руководство Volkswagen выступило с призывом мобилизовать все ресурсы для повышения прибыльности бизнеса. Для этого нужно сокращать расходы, и одним из способов достичь этого станет сокращение разнообразия конфигураций выпускаемых автомобилей, чем всегда славилась продукция Volkswagen.

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Источник изображения: Volkswagen

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За счёт этого руководство концерна надеется повысить норму прибыли с 3 до 6,5 %, но отдельной проблемой становится снижение спроса на электромобили марки на рынке КНР. Формально концерн довольно успешно наращивает продажи электромобилей по всему миру, в первом полугодии они выросли на 48% до 321 600 штук, но от Китая выручка компании зависит на 40%, а здесь популярность продукции Volkswagen в сегменте электромобилей продолжает снижаться. В первой половине этого года объёмы продаж электромобилей в регионе сократились на 1,5%. Ценовые войны с местными конкурентами и компанией Tesla лишь подрывают и без того не самую высокую норму прибыли Volkswagen.