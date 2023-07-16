Построен первый экземпляр.

Как напоминает Bloomberg, впервые прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck был продемонстрирован Илоном Маском (Elon Musk) в ноябре 2019 года, тогда ожидалось, что массовое производство начнётся двумя годами позже, а цены будут стартовать с отметки около $40 000. Шло время и становилось понятно, что свои обещания Илон Маск традиционно сдержать не сможет, но в начале этого года он заявил, что до конца третьего квартала рассчитывает вручить первые пикапы их владельцам.

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Источник изображения: Tesla

Машины этой модели в близком к товарному виде стали всё чаще появляться на улицах Калифорнии, одна из них отправилась на зимний полигон в Новую Зеландию для участия в испытаниях, а в окнах предприятия в Техасе, где должна быть налажена сборка, всё чаще мелькали корпуса пикапов. К концу этой недели на странице Tesla в Twitter появилось фото первого товарного экземпляра Cybertruck в окружении сотрудников техасского предприятия.

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По оценкам аналитиков Deutsche Bank, в этом году Tesla успеет отгрузить клиентам не более 2000 экземпляров Cybertruck, хотя количество предварительных заказов уже достигло 1,78 млн штук, по мнению источника. На следующей неделе Tesla опубликует подробный квартальный отчёт, поэтому упоминания о запуске производства Cybertruck наверняка будут сделаны.