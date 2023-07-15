Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во время визита в Китай глава Intel выразил надежду на расширение бизнеса в этой стране
Местное предприятие в Чэнду отметило своё двадцатилетие.

реклама

Как сообщает South China Morning Post, о программе второго за последние три месяца визита главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в Китай мало что известно из официальных источников, а вот официальные утверждают, что генеральный директор встречался с потенциальными покупателями недавно представленных ускорителей Habana Gaudi2, а также посетил предприятие Intel в Чэнду, которое в эти дни отмечает своё двадцатилетие.

реклама

Источник изображения: Shutterstock

Местное предприятие Intel занимается тестированием и упаковкой процессоров и чипсетов, подобные производственные площадки у компании есть в Малайзии и Вьетнаме, поэтому когда китайская экономика страдала от санитарных локдаунов, компания имела возможность перераспределять заказы между странами азиатского региона. Во время визита в Чэнду Гелсингер отметил наличие благоприятного делового климата в регионе, выразив надежду на стабильное развитие и появление возможностей для расширения бизнеса компании в этой местности.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Как уже отмечалось, глава Intel использовал поездку в Китай для проведения очередного этапа переговоров с китайскими регуляторами в сфере антимонопольного законодательства, которые затягивают одобрение сделки по покупке израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor. Судьба сделки должна быть определена к 15 августа, но пока сложно говорить о вердикте китайских чиновников в её отношении.

#intel #полупроводники #китай #пэт гелсингер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США запретят ASML ремонтировать её оборудование для производства чипов в Китае
TSMC постарается удвоить свои мощности по упаковке чипов к концу следующего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Microsoft выпустила собственное приложение для настройки операционных систем Windows 10 и 11
19
Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году
15
Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК
67
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
115
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
21
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
44
Словакия запустила производство систем разминирования BOZENA 5 для нужд ВСУ
7
"Крик 6": очередной кинопродукт Голливуда
+
Как ещё невышедший фильм "Барби" вызвал международную напряженность
2
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
19

Сейчас обсуждают

Михаил Башкин
08:25
Да не кто не даст им F-16, США не допустит что бы их самолеты сбивали наши ПВО и сушки, F-16 изначально разрабатывался для ведения воздушного ближнего боя с ракетами малой дальности, а по итогу его ис...
В августе в Румынии начнется подготовка украинских пилотов на истребителях F-16
Кызахстанчево
07:42
ох уж эти политические трупы джонсоны
Джонсон раскритиковал НАТО за нерешительность в ситуации с Украиной
Такой то
07:38
новые
Украина получила новые чешские бронемашины Svatava
Victor Konovalov
07:30
еще один ненавистник-завистник nVidia и большой любитель АМДльтернативы, nVidia несовершенна и нет повода так сильно её ненавидеть за это, АМД тоже несовершенна и нет повода так сильно фанатеть от не...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
Camelot Βоронцов
07:22
Будем откровенны, украинское наступление про****сь, ждём нытья, что погода им опять мешает и самолёты нужны.
Ввиду неудач на Запорожской ЛБС украинские подразделения вернулись к "тактике Залужного"
Юлечка
07:21
Больше же там нечего выращивать
Постпред президента Украины заявила о планах выращивать каннабис в Крыму после его возвращения
Юлечка
07:20
Есть ещë на чëм зарабатывать фармацефтам
Является ли распространение болезни Лайма результатом использования бактериологического оружия США
ЮРА ОНИЩЕНКО
07:14
Значит зеля решил с удвоенной силой убивать украинцев, не только на земле, но и в небе
Politico: США блокируют обучение украинских пилотов в Европе по эксплуатации F-16
Александр Романцов
07:03
К тому же, направлять такой крохотный аппарат на АЭС это все равно что пытаться убить мамонта, швыряя в него горохом
Украинские силы предприняли очередную попытку ударить дроном-камикадзе по Курской АЭС
Мирзаев Эдуард
07:02
Он прав
Залужный не поддержал наступление ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем