Местное предприятие в Чэнду отметило своё двадцатилетие.

Как сообщает South China Morning Post, о программе второго за последние три месяца визита главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в Китай мало что известно из официальных источников, а вот официальные утверждают, что генеральный директор встречался с потенциальными покупателями недавно представленных ускорителей Habana Gaudi2, а также посетил предприятие Intel в Чэнду, которое в эти дни отмечает своё двадцатилетие.

реклама

Источник изображения: Shutterstock

Местное предприятие Intel занимается тестированием и упаковкой процессоров и чипсетов, подобные производственные площадки у компании есть в Малайзии и Вьетнаме, поэтому когда китайская экономика страдала от санитарных локдаунов, компания имела возможность перераспределять заказы между странами азиатского региона. Во время визита в Чэнду Гелсингер отметил наличие благоприятного делового климата в регионе, выразив надежду на стабильное развитие и появление возможностей для расширения бизнеса компании в этой местности.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Как уже отмечалось, глава Intel использовал поездку в Китай для проведения очередного этапа переговоров с китайскими регуляторами в сфере антимонопольного законодательства, которые затягивают одобрение сделки по покупке израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor. Судьба сделки должна быть определена к 15 августа, но пока сложно говорить о вердикте китайских чиновников в её отношении.