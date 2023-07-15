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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США запретят ASML ремонтировать её оборудование для производства чипов в Китае
Давить всегда, давить везде, давить — и никаких гвоздей!

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По информации Bloomberg, попытка властей Нидерландов синхронизировать свои усилия с партнёрами из США по ограничению технологического развития Китая не ограничится запретом на поставку сканеров ASML для работы с DUV-литографией, которые теоретически позволяют изготавливать 5-нм чипы. По просьбе американских партнёров власти Нидерландов запретят ASML обслуживать и ремонтировать своё оборудование на шести предприятиях в Китае, включая производственные площадки компании SMIC.

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Источник изображения: ASML

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Ясно, что без расходных материалов и запасных частей парк оборудования ASML в Китае бесконечно долго работать не сможет, и это дополнительно подорвёт способность местных компаний выпускать конкурентоспособные полупроводниковые чипы, чего и добиваются власти США. Они имеют законные основания добиваться таких ограничений в том случае, если в экспортируемых сторонними странами промышленными изделиями используются технологии и компоненты американского происхождения. В отношении собственного оборудования ограничения на ремонт в Китае власти США ввели ещё в октябре прошлого года, и теперь они просто стараются устранить лазейку в отношении литографических сканеров ASML, поставленных ранее из Нидерландов в КНР.

#полупроводники #литографическое производство #сша #китай #санкции #asml
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