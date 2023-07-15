Как вам такой фарш справедливости?

Агентство Reuters по своим каналам выяснило, что как минимум руководители Intel и Qualcomm на следующей неделе собираются посетить Вашингтон для обсуждения влияния дальнейших санкций США по Китаю на бизнес возглавляемых ими компаний. Предполагается, что к ним присоединятся и некоторые другие представители полупроводниковой отрасли — по крайней мере, кандидатура основателя NVIDIA в состав делегации просто напрашивается.

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Источник изображения: Reuters

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Пока нет информации о том, кто будет встречаться с делегатами со стороны властей США, но целью данного мероприятия представители отрасли избрали доведение до руководства страны своих опасений по поводу сокращения собственной прибыли из-за ужесточения санкций против Китая, куда они поставляют свою продукцию. Снижение прибыли ведёт к тому, что компании будут меньше денег вкладывать в разработки, тем самым замедляя технический прогресс. По крайней мере, именно под таким соусом властям США будет подаваться озабоченность производителей вероятным снижением собственных доходов.