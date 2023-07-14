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Издание DigiTimes решило расширить тему недавней публикации о наличии у Samsung Electronics прогресса с уровнем брака при производстве 4-нм продукции. Лишь четверть обрабатываемых по указанным технологическим нормам чипов, напомним, попадает в брак, что по меркам корейской компании не так уж плохо.
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Обобщив информацию из нескольких источников, DigiTimes сообщает, что в случае с 5-нм технологией уровень выхода годной продукции достигает 80%, а 7-нм и 5-нм техпроцессы в совокупности дают 90% качественных чипов, хотя ещё в прошлом году этот показатель не превышал 60%. Одновременно с улучшением качества продукции растёт и количество заказов, и в совокупности это обеспечивает рост экономических показателей деятельности компании Samsung Electronics в сфере контрактного производства чипов.