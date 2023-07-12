И теперь она рассчитывает вернуть заказы Qualcomm и NVIDIA.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Как отмечает Business Korea, представители Samsung Electronics заявили об улучшении показателей качества выпускаемой 4-нм продукции, уровень выхода годных изделий достиг 75%. По мнению руководства корейского контрактного производителя, это позволит привлечь к услугам Samsung внимание компаний NVIDIA и Qualcomm, которые на фоне прошлых неудач корейского подрядчика начали от них отворачиваться.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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В рамках 3-нм техпроцесса Samsung Electronics рассчитывает по итогам текущего года выйти на уровень годной продукции в 60%, что уже позволяет рассчитывать на привлечение новых клиентов. Компания TSMC, которая в этой сфере добилась более заметных успехов, в последнее время периодически повышает цены, поэтому прогресс Samsung может быть достигнут за счёт более гибкой маркетинговой политики в отношениях с клиентами.