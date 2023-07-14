В случае успеха на территории страны может быть налажено производство компонентов по передовым литографическим нормам.

По данным индийского издания The Economic Times, отказ Foxconn от сотрудничества с Vedanta не повлёк полного отказа от намерений наладить выпуск на территории страны полупроводниковых компонентов в альянсе с кем-то из технологических партнёров. На роль последних сейчас претендуют, если верить индийским СМИ, тайваньская TSMC и японская TMH. Не исключено и привлечение компаний STMicroelectronics и GlobalFoundries.

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Источник изображения: TSMC

По данным источника, с двумя последними Foxconn вела переговоры ещё на этапе существования совместного предприятия с Vedanta. Индийские власти в актуальной редакции своих требований к соискателям субсидий на сумму до $10 млрд проект открыто упоминают о необходимости наличия технологического партнёра. TSMC в случае своего согласия, как ожидается, поможет наладить выпуск на территории Индии не только чипов по зрелым техпроцессам, но и достаточно передовой с точки зрения литографии продукции. Партнёры рассчитывают построить от четырёх до пяти производственных линий на территории Индии.

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Федеральные власти Индии готовы покрыть до 50% расходов на реализацию таких проектов, но региональным властям страны позволено из местных бюджетов финансировать до 25% расходов производителей, поэтому в самом благоприятном варианте до 75% затрат могут покрыть правительственные субсидии.