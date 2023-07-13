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Как сообщает Reuters, корпорация Bosch в период с 2021 по 2026 годы включительно готова вложить в разработку и производство водородных топливных ячеек примерно 2,5 млрд евро, что на миллиард больше первоначально заложенной суммы. К концу десятилетия, по данным представителей компании, она рассчитывает ежегодно выручать по 5 млрд евро от реализации соответствующих автомобильных компонентов. Каждый пятый из реализуемых в конце десятилетия грузовиков общей массой более шести тонн, по мнению Bosch, будет передвигаться за счёт водородных топливных элементов.
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Производство водородных топливных элементов уже освоено на двух предприятиях компании в Германии и Китае. С первого из них они поставляются в США, где будут использоваться производителем грузовиков Nikola, придерживающимся двойной стратегии в выборе источников энергии для коммерческого транспорта. Уже в этом квартале на рынок Северной Америки начнут поступать магистральные тягачи Nikola на водородных топливных ячейках производства Bosch. С другой стороны, грузовое подразделение Volkswagen (Traton) делает ставку исключительно на аккумуляторные машины. В отличие от последних, грузовики на водородном топливе могут быстрее восполнять запас хода и не тратить заряд на перемещение самих аккумуляторов, которые получаются весьма тяжёлыми.