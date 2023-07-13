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Издание Nikkei Asian Review не стало довольствоваться изучением статистики по экспортной выручке Тайваня за июнь, которая была опубликована вчера, и дополнительно подсчитало, что совокупная выручка 19 крупнейших компаний мира в сфере информационных технологий по итогам июня сократилась примерно на 20% до $35 млрд, сильнее всего за весь период наблюдений с 2013 года. Четырнадцать компаний из этого списка столкнулись со снижением июньской выручки на двузначное число процентов.
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При этом тайваньская экспортная выручка по итогам июня сократилась на 23,4% в годовом сравнении, близкое по значению падение наблюдалось только в 2009 году. По мнению тайваньских чиновников, экспортная выручка острова сможет вернуться к росту только в ноябре этого года, если сравнивать с соответствующими периодами прошлого года.